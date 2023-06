Tesla Europe : l'Italie et la France courtisent Elon Musk

TECH/INVESTISSEMENTS - Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et propriétaire de Twitter, a ouvert la porte à l'implantation de sa deuxième usine de voitures électriques en Europe. Après avoir envisagé l'Espagne comme un site potentiel, le magnat sud-africain désigne maintenant la France comme le pays en tête de course à l'investissement.

Il y a quelques semaines, on apprenait que le constructeur automobile Tesla considérait l'Espagne, et plus précisément Valence, comme l'un des sites où construire sa prochaine usine de voitures électriques en Europe. Une excellente nouvelle pour le secteur automobile espagnol puisque l’implantation de la multinationale dans cette région impliquerait un investissement de plus de 4,5 milliards d'euros. Mais à ce jour, les négociations ont ralenti au point que la France devance l'Espagne dans ce projet.

Macron envisage d'implanter la Gigafactory en France

Avec l'ouverture récente de sa première usine de fabrication de batterie, la France s'est présentée comme la meilleure destination pour la production de voitures électriques. L'objectif étant de permettre au gouvernement français de réaliser son ambition de réindustrialiser le pays et de rattraper les fabricants chinois dans ce secteur en plein essor.



Après sa visite en France pour le salon technologique VivaTech, le PDG de Tesla s'est rendu au palais de l'Élysée le mercredi 16 juin, où il a rencontré Emmanuel Macron. Ensemble, ils ont discuté de la gouvernance des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, mais le président français a également profité de l'occasion pour courtiser l'homme d'affaires et le convaincre d'investir dans le pays. "Travaillons ensemble", tel est le message posté sur Twitter par le président.

"Il est probable, il est très probable, que Tesla fasse quelque chose de très important en France dans les prochaines années", a déclaré Elon Musk au journal de 20h de France 2 concernant l’installation de l'usine de véhicules électriques, sans toutefois confirmer de détails précis, invoquant la nécessité d'être "prudent".

L'Italie rejoint la course pour accueillir Tesla

La veille de sa rencontre avec Macron, Elon Musk avait rendu visite à Giorgia Meloni. "Une rencontre très fructueuse et un moment de grande cordialité où nous avons abordé des questions cruciales : l'innovation, les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle, les règles du marché européen et le taux de natalité. En avant vers les défis futurs qui nous unissent" a déclaré la Première ministre italienne par le biais d’un Tweet. Le vice-président et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a aussi indiqué que l'Italie "est le meilleur pays d'Europe pour investir".

Ainsi, il y a maintenant deux pays qui sont ouvertement en concurrence avec l’Espagne pour attirer les investissements du magnat. Dans le cas de Valence, seul l'accord d'intention a été signé avec le gouvernement régional - qui n'a pas encore confirmé l'existence de négociations officielles - tandis qu'en Italie et en France, les réunions ont eu lieu au plus haut niveau.

Rappelons que ces pourparlers ont lieu alors que Twitter est menacé d'interdiction depuis plusieurs semaines en raison d'une nouvelle réglementation européenne en matière de technologie et d'information. Cette situation pourrait compliquer la tâche de Musk, à la fois propriétaire de Tesla et Twitter.