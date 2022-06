Des poissons exotiques et toxiques envahissent la Méditerranée

Les espèces de poissons exotiques sont de plus en plus nombreuses à remonter dans la Méditerranée. Une invasion qui s'accélère et inquiète les scientifiques, qui constatent un appauvrissement des fonds marins... et une toxicité potentielle pour l'Homme.

La température de la mer Méditerranée augmente. Ces dernières semaines, elle a été de trois degrés supérieurs à la normale. Un phénomène qui n'est pas nouveau et qui favorise la migration de poissons exotiques, dont certains sont toxiques pour l'Homme et menacent la survie des organismes vivants en général.

C'est un chercheur en écologie marine au CNRS et à l'Université de Côte d'Azur qui tire la sonnette d'alarme. Benoît Derijard vient d'acheter une mission scientifique en Crète (Grèce) et a constaté, au cours de ses explorations, la présence de certaines espèces marines exotiques qui ne devraient pas se trouver là. Parmi elles, le poisson-ballon et la rascasse volante. Tous deux sont connus pour leur toxicité et sont donc dangereux pour l'Homme.

Ces espèces remontent par le canal de Suez, attirés par les eaux de plus en plus chaude de la Méditerranée et de la mer Rouge, et sont dangereuses pour les écosystèmes : les espèces carnivores mangent les poissons, les espèces herbivores dévorent les algues... Résultat : un appauvrissement réel des fonds marins, contre lequel le CNRS tente de lutter, notamment en implantant des forêts d'algues matures, qui peuvent ainsi mieux se défendre contre les espèces invasives.

Ces dernières années, plus de 1 000 espèces exotiques ont déjà migré vers la Méditerranée et le phénomène pourrait s'intensifier dans les décennies à venir.