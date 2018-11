Une adolescente organise une fête via Facebook, sa maison saccagée

La soirée a tourné au cauchemar. Samedi 17 à Lincoln (Angleterre), une adolescente de 15 ans a organisé une fête chez elle dans le dos de sa mère. Elle a posté une invitation sur Facebook.

Son message a été partagé massivement et publiquement par ses camarades de collège puisque près d'une centaine de jeunes sont venus. Elle ne connaissait pas la majorité d'entre eux, et leur but à eux n'était visiblement pas de s'amuser sans faire de vague…

La propriétaire des lieux, qui n'était pas du tout au courant de la fête organisée par sa fille, a retrouvé sa maison complètement saccagée.

Selon le Daily Mail, qui rapporte les faits ce jeudi 22, le plafond de la salle à manger s'était effondré, la télévision a explosé et un lit a été complètement cassé.

Des jeunes qu'elle ne connaissait pas étaient aussi en train de prendre de la drogue dans la salle de bain.

Dans la soirée, avant que cette mère de famille ne rentre, la police avait fait une décente dans le quartier suite à de nombreuses plaintes de voisins, agacés par le bruit et par ces dizaines d'adolescents qui traînaient autour de chez eux.

Quand les forces de l'ordre sont arrivées, les jeunes étaient assez agressifs. Ils ont commencé à leur jeter des bouteilles en verre mais la situation est revenue à la normale en dix minutes.

La police a rappelé aux parents des enfants de Lincoln l'importance de les surveiller de près, de savoir où ils vont, ce qu'ils font et avec qui.

Quant à cette mère de famille, elle a dû engager quelqu'un tellement sa maison était en désordre. Elle n'a pas dit quelle punition elle réservait à sa fille.