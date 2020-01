Circle Challenge sur Tik Tok : les gendarmes appellent à la raison face à ce nouveau défi idiot

C’est l’un des derniers nés en matière de challenge idiots et dangereux : le Circle Challenge fait fureur sur les réseaux sociaux, à commencer par le plus prisé des ados d’entre eux : Tik Tok. Les gendarmes du Nord mettent en garde les parents et leurs ados.

Vraisemblablement venu des États-Unis, le Circle Challenge gagne petit à petit la France et les gendarmes du Nord du pays ont jugé bon de mettre en garde ceux qui voudraient se laisser tenter par l’expérience. Les risques de commotion ne sont bien entendu par écartés, les participants cherchant des objets toujours plus lourds à se lancer sur la tête...

Qu’est-ce que le « Circle challenge » ?

Le concept est aussi simple qu’il est idiot : les participants se rassemblent en un cercle au centre duquel ils placent un téléphone en mode vidéo. L’un des participants jette un objet en l’air. Celui qui est touché par ledit objet est éliminé, tout comme ceux qui auraient bougé par réflexe pour éviter la chute. L’objectif, bien entendu, est d’être le dernier survivant de ce Circle Challenge.

Le phénomène prend de l'ampleur aux Etats-Unis et certains ont décidé de mettre de l’argent en jeu. Des sommes sans doute récoltées grâce à la forte popularité des vidéos : 1000 dollars étaient en jeu pour l'une d'entre elles, qui a été visionnée plus de 2 millions de fois depuis sa mise en ligne début décembre 2019. Tour à tour, les participants se lancent donc sur la tête, tout juste couverte d’une capuche ou d’un bonnet : un ballon de basket, un cône de signalisation, des balles de golf, une canne anglaise, une gourde en métal, une noix de coco, une pelle à neige et, pour terminer, une énorme pastèque… Que les trois derniers « survivants » se partageront en guise de récompense.

Les challenges les plus idiots sur les réseaux sociaux ces derniers mois

Gageons que le Circle Challenge n’inspirera pas davantage nos ados que d’autres défis extrêmement dangereux qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Parmi ceux-ci, évoquons par exemple le Shell on Challenge, qui consiste à avaler des aliments avec leur emballage ; le Tide Pod Challenge, qui requiert de se filmer en croquant dans un berlingot de lessive ; le Ice and salt Challenge qui nécessite de se brûler avec un mélange de glace et de sel… Ou encore, l’escalade des défis idiots n’ayant décidément pour certains aucune limite, le Fire Challenge, qui consiste à s’asperger le corps d’essence… et de s’enflammer.