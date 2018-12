Corse: le grand-père violeur et incestueux définitivement condamné à 82 ans

Il a 82 ans et risque de finir sa vie en prison. Un homme a été condamné vendredi 30 novembre par la cour d'assises d'appel de Bastia à 15 ans de prison avec une peine de sûreté de 10 ans (donc sans libération possible) pour avoir violé pendant cinq ans sa petite fille adolescente.

En novembre 2013, la jeune fille alors âgée de 16 se confie à sa conseillère principale d'éducation au lycée. Elle explique que depuis l'âge de 11 ans, son grand-père corse chez qui elle passe ses vacances lui impose des relations sexuelles. L'enquête débute.

Comme le rappelle Corse Matin, le suspect est arrêté à l'été 2014 et les gendarmes mettent main sur un disque dur contenant des images de sa petite-fille filmée et photographiée dans des postures sexuelles.

En novembre 2017, ce cadre retraité d'une entreprise publique comparaissait libre devant une cour d'assises à Ajaccio. A l'issue des débats, il avait écopé de 15 ans de prison et 10 ans de sûreté. Il avait fait appel, mais le verdict final est resté inchangé.

La défense de l'accusé a tenté d'éviter la peine la plus lourde pour son client en évoquant "une perception de la réalité qui est différente" chez l'octogénaire. "À un moment donné l'enfant devient la femme pour lui. Il ne faut pas que les jurés se laissent aller à la dictature de l'émotion pour prononcer le verdict" espérait l'avocat, mais le jury n'a pas suivi la défense. Le vieil homme est donc reparti derrière les barreaux avec cette fois une condamnation définitive (hors possible recours en cassation) et ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant d'avoir dépassé les 90 ans.