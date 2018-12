Double meurtre de Gisors: le père incestueux et hémiplégique jugé ce lundi

Denis Mannechez, un hémiplégique de 56 ans, est jugé ce lundi devant les assises de l'Eure. Le procès de ce père incestueux soupçonné d'avoir tué sa fille, avec qui il a un enfant, et son employeur en 2014 devrait durer trois semaines à cause de l'état de santé du suspect, lourdement handicapé et incapable de parler après avoir tenté de se suicider.