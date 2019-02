Il jette deux kilos de cannabis par la fenêtre qui atterrissent aux pieds des gendarmes

Alors que les gendarmes de Saint-Brieuc intervenaient dans un immeuble afin d'arrêter un jeune homme suspect dans une affaire de séquestration, un colis rempli de deux kilos de cannabis est tombé à leurs pieds, le 15 janvier dernier.

Il a été avéré que c'est justement le jeune homme de vingt ans dont l'immeuble était encerclé par les forces de l'ordre qui a volontairement jeté le paquet par sa fenêtre avant leur arrivée dans son appartement.

Le suspect a été immédiatement arrêté puis placé en garde à vue. L'affaire du colis rempli de haschisch a quant à elle été confiée à la police de Rennes. Le jeune homme a alors été une nouvelle fois placé en garde à vue lundi 4, selon Ouest-France.

Il a été jugé en comparution immédiate mardi. Il a expliqué devant le tribunal correctionnel de Rennes qu'il avait simplement "trouvé un colis dans les buissons dans un square".

"Il était 20 h 30. Je venais de fumer un pétard. Je me suis aperçu qu’il s’agissait de shit. J’ai hésité un peu et, puis, j’ai décidé de le prendre puisque je fume. C’est comme un fumeur de cigarettes qui trouvent des cartouches", s'est-il défendu.

Son récit n'a pas particulièrement convaincu le procureur. "Nous sommes habitués à des histoires invraisemblables. Mais, là, on vous sert des salades… Si on considère le prix de la trouvaille, c’est impossible que la drogue soit restée sans surveillance".

Le jeune homme a été condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis. Le suspect, qui a semble-t-il un projet de formation solide, a fait appel de cette décision et le tribunal a finalement revu la condamnation: un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et sans mandat de dépôt.

"Rien ne vous implique dans un trafic, il faut le reconnaître. Quand le juge de l’application des peines vous convoquera, je vous conseille d’avoir avancé dans votre projet de formation", lui a conseillé le président.