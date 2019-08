Un homme accusé d'avoir tué, découpé et haché son père

En Inde, un homme a pris la fuite dimanche à Malkajgiri (dans l'Etat du Telangana) car il est accusé d'avoir tué son père, âgé de 80 ans, de l'avoir découpé puis haché avant de répartir les restes de son corps dans des boîtes en plastique.

Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte car la maison, où le suspect avait caché les morceaux de sa victime, commençait à sentir très mauvais.

Sur place, la police est tombée sur la femme et la fille du suspect, qui ont vite donné son nom et expliqué qu'elles n'avaient pas signalé le meurtre car elles étaient menacées de représailles.

Selon Times of India, les premiers éléments de l'enquête laissent penser que Kishan, le fuyard, a assassiné son père à cause d'un différend sur une dette d'argent.

Chômeur, il avait l'habitude de réclamer fréquemment de l'argent à l'octogénaire, allant jusqu'à le harceler et parfois même le violenter pour obtenir ce qu'il voulait. C'est pourquoi la police locale pense qu'il a pu passer à l'acte.

La victime, pilote de train de marchandises de profession, avait trois autres enfants en plus du fils qui l'a probablement assassiné: un autre fils disparu, une fille mariée et une autre plus jeune, célibataire.