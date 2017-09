La première greffe d'une tête sur un corps sera réalisée en décembre en Chine

Il devrait, comme il l'annonce depuis 2015, tenter l'opération ultime et l'annonce sur son site: le chirurgien italien Sergio Canavero a fait savoir que d'ici la fin de l'année 2017 sera tentée la première greffe de tête sur un corps (ou pour être tout à fait précis, la greffe d'un corps fonctionnel sur la tête d'un patient lourdement handicapé).

Des détails avaient déjà été dévoilés plus tôt dans l'année, mais le site Gènéthique, spécialisé sur l'actualité bioéthique confirme les faits. L'opération se déroulera en Chine, un pays a priori moins regardant sur les questions complexes que pose cette chirurgie de l'extrême qui consistera à sectionner une tête, à la garder en vie le temps de l'opération, et la transplanter sur un corps en reconnectant l'ensemble des réseaux nerveux et circulatoire. Une "prouesse" sur laquelle demeure un certain flou de la part de ce chirurgien décrié aux annonces volontiers spectaculaires.

Dans un premier temps, c'était un jeune trentenaire russe, Valery Spiridonov, tétraplégique suite à une maladie génétique, qui était pressenti pour être le patient –ou le cobaye– pour cette opération. Ce sera finalement un ressortissant chinois dont le nom n'est pas connu. L'opération sera réalisée par le docteur Xiaoping Ren de l’Université médicale de Harbin. Il suivra donc le protocole du docteur Canavero pour tenter ce geste médical inédit.

L'opération est particulièrement sensible sur le plan de l'éthique comme le rappelle Génèthique: quelle sera l'identité d'une personne dont le corps et la tête ne proviennent pas du même organisme initial? Comment, dans le cas où l'opération fonctionne, assurer la sécurité du patient dans la mesure où la greffe est irréversible et où le rejet signifie la mort? Et est-on sûr enfin que l'ensemble des conditions éthiques de base ait été respecté en Chine, un pays régulièrement éclaboussé par des scandales sur des greffes et des "donneurs" qui n'ont pas consenti au geste?

Selon Sciences et Avenir, cette opération extrême devrait, de plus, se terminer très probablement par la mort du patient en l'état actuel des connaissances, et quoi qu'en dise le docteur Canavero.