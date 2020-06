LancetGate : pourquoi ce silence assourdissant autour de l’étude du Lancet ?

Publié le 22 mai dernier dans la revue scientifique The Lancet, l’article signé par Mandeep Mehra et ses coauteurs a fait couler beaucoup d’encre. Certains se sont empressés de souligner l’inefficacité et même la dangerosité de l’ hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19.

Cet empressement à réagir a été réussi, amenant l’organisation mondiale de la Santé (OMS) à suspendre toute expérimentation liée à cette molécule. France Soir soulignait déjà l’empressement du Ministre de la Santé à ruiner les espoirs suscités par les travaux du professeur Raoult sur la base d’une étude jugée peu fiable.

Car si l’encre a coulé, cela s’est fait aussi au détriment de cette étude. The Lancet devait publier un rectificatif, avant de mettre en garde ses lecteurs 10 jours après la publication de l’étude. Depuis, une lettre ouverte, signée par plus de 120 scientifiques, contestait la rigueur scientifique de la démarche et de nombreuses révélations sur Surgisphere, l’entreprise américaine chargée de recueillir les données à la base de l’étude, sont apparues.

Annonçant qu’un audit externe et indépendant avait été décidé pour confirmer la rigueur de l’étude incriminée, Surgisphere a également tenu à préciser, dans son communiqué de presse, qu’elle gérait

«240 millions de dossiers anonymisés de patients, provenant de plus de 1 200 établissements de santé dans 45 pays».

Pourquoi les médias d’importance se sont-ils concentrés sur les conséquences d’une étude « foireuse » (termes du Professeur Raoult) avant de s’intéresser au sérieux de celle-ci ? Difficile de répondre, même si une question s’impose alors : A qui profite le crime ?