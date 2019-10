Google Home : prévenez vos invités que vos enceintes connectées les écoutent

Ecouter l’utilisateur est le principe de base d’une enceinte connectée. C’est ce qui lui permet de donner une réponse à une question. Mais comment savoir quand l’enceinte écoute, et surtout quand elle n’écoute pas ? Quelles sont les informations enregistrées et transmises par les enceintes connectées lorsqu’on ne les utilise pas?

Des enregistrements à des fins de maintenance

La confusion vient essentiellement du fait que les fabricants d’ enceintes connectées , comme Google ou Amazon, utilisent des enregistrements de leurs utilisateurs dans le cadre de programmes d’amélioration de ces appareils. Des requêtes peuvent donc être écoutées par des opérateurs humains dans le cadre de contrôles qualité pour améliorer la précision de la reconnaissance vocale. C’est le même principe que lors d’un appel téléphonique à un service client: un message vous indique que l’appel peut être enregistré à des fins de formation.

Mais à la différence d’un service client téléphonique, les enceintes connectées ne préviennent pas les utilisateurs. Tout le monde ne souhaite pas être enregistré, donc la question se pose. Faut-il prévenir les gens qui entrent dans une pièce ou un logement muni d’une enceinte connectée, qu’ils sont susceptibles d’être enregistrés?

Cela peut paraître exagéré, mais le patron du département hardware de Google, Rick Osterloh, a déclaré que lui-même avertit ses invités de l'existence des enceintes connectées chez lui!

Selon lui « Il est très important que toutes ces technologies prennent en compte tous les utilisateurs (…), nous devons également prendre en compte toutes les parties prenantes susceptibles de se trouver à proximité ».

Les enceintes connectées pourront bientôt prévenir elles-mêmes les invités

Selon M. Osterloh le fait d’enregistrer devrait toujours être automatiquement indiqué par les produits, d’une manière ou d’une autre. Les caméras Nest par exemple, émettent une lumière LED lorsqu'elles sont en mode enregistrement, et cela ne peut pas être désactivé par l’utilisateur. Les personnes observées par la caméra sont ainsi notifiées. Ce type de mécanisme pourrait aussi être utilisé par les enceintes en cours d’enregistrement.

Mécanisme de maintenance ou de surveillance ?

Google, Apple et Amazon assurent avoir recours à ces pratiques d’enregistrement uniquement pour améliorer la reconnaissance vocale de leurs enceintes. Mais comme souvent dans les cas de transmission et stockage de données personnelles, il a été découvert que des employés ont pu avoir accès à des conversations très privées, permettant d’identifier l’adresse et/ou la personne propriétaire de l’enceinte. Depuis, ce scandale, Apple et Google ont décidé de mettre fin à leur programme d’écoute. Mais ce n’est pas encore le cas chez Amazon.

Selon l’investisseur John Borthwick, qui a contribué au lancement de firmes comme Twitter et AirBnB, même lorsqu’il s’agit seulement d’un “enregistrement de maintenance”, les droits de l’utilisateur sont en danger. Du point de vue du consommateur, ces appareils peuvent effectivement être utilisés pour ce qui se résume à de la surveillance.

Or le problème n’est pas, selon John Borthwick, que l’écoute ait lieu ou non, mais que les utilisateurs n’en aient pas été informés au préalable et que des données personnelles soient ainsi transmises à des tiers sans leur consentement.