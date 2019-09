Google Lens: traduction en temps réel, recherche à partir d’une photo, les nouveaux usages de votre smartphone.

Images, objets, photos, captures d’écran, Google peut maintenant tout reconnaitre avec son service de reconnaissance d’objets, Google Lens. Les usages de son moteur de recherche évoluent très rapidement. De la recherche par mots-clés il est maintenant possible d’obtenir des informations en prenant en photo un objet ou une image, et les usages sont infinis.

Scanner un code wifi, traduire en temps réel le menu d’un restaurant japonais

En vacances à l’étranger, il est fréquent de ne rien comprendre à la langue locale, surtout quand l’alphabet est différent. Impossible de déchiffrer le moindre panneau ou menu de restaurant. Grâce à Google Lens, les traductions s’affichent sur l’écran de votre smartphone en positionnant l’appareil photo vers ce que vous souhaitez traduire.

La fonction de reconnaissance de texte peut aussi être très utile pour scanner des chiffres… Une clé wifi à rentrer dans votre mobile ? Plus besoin de faire mille essais, une simple photo de ce code et l’outil reconnaît automatiquement les caractères, un copier/coller vous permet de vous connecter au wifi.

Vers la fin des emballages ?

Les marques sont aussi en train de s’adapter à ces nouveaux usages. Ebay permet déjà à ses utilisateurs de chercher un produit dans son catalogue en téléchargeant une photo avec l’article souhaité.

Au supermarché, les clients de la marque Uncle Ben’s peuvent prendre en photo un produit de la marque et accèdent ainsi à des propositions de recettes, vidéos, listes d’ingrédients ou des conseils nutritionnels.

Vous défendez l'environnement? La reconnaissance d’image peut également être une solution au combat contre l’utilisation excessive d’emballages, qui fait tant de dégâts pour la planète. Lush, fabricant de savons, supprime le packaging grâce à cette option de reconnaissance visuelle. Le client obtient toutes les informations habituellement présentées sur l’emballage en prenant une simple photo du savon.

Recherche à partir d’une capture d’écran

“Exploring with Lens” permet d’effectuer une recherche à partir d’une capture d’écran, Google Lens propose des éléments visuellement similaires en direct. Par exemple faire une capture d’écran de votre mobile qui reproduit votre série préférée, vous permettra d’obtenir des informations supplémentaires, des anecdotes sur cette série.

Les utilisations liées à la reconnaissance d’image sont infinies: suggestion de restaurants proches dans lesquels vous pourrez retrouver le plat que vous venez de prendre en photo, obtenir plus d'informations sur des monuments, des lieux, des plantes, des animaux, des produits et d’autres objets, sans besoin de décrire ce qu’on est en train de chercher. Une image vaut mille mots, c’est facile et cela vous fera gagner du temps.