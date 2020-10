SpaceX : Elon Musk annonce une première mission sur Mars pour 2024

La convention internationale annuelle de la Mars Society a réuni le week-end dernier, de manière virtuelle en raison de la Covid-19, près de 150 orateurs. Certains ont créé l’événement, et d’abord Elon Musk.

Le patron de Tesla et de SpaceX a en effet annoncé l’envoi d’une première mission (sans équipage) sur Mars en 2024. A terme, l’ambition d’Elon Musk est d’installer une base sur la planète rouge et d’y transporter marchandises et humains.

Exomars en 2022

On n’en est pas encore là. Cette première mission devrait être effectuée à bord d’un vaisseau Starship, actuellement en développement dans les installations texanes de SpaceX.

2024 est donc la date de la fenêtre de lancement choisie par Elon Musk et ses équipes. Laquelle fenêtre ne s’ouvre que tous les 26 mois, lorsque la Terre vient s’interposer entre Mars et le soleil en formant une ligne, et dure trois semaines.

SpaceX ne signera pas une première puisque la mission Exomars de l’ESA, l’Agence spatiale européenne, et de Roscosmos, l’agence russe, devrait décoller le 20 septembre 2022 - pour un atterrissage le 10 juin 2023.

Retour sur la lune

Mais la planète rouge n’est pas le seul centre d’intérêt de SpaceX. La société est en course (et bien placée) pour intégrer le programme Artemis de la NASA américaine.

Celui-ci prévoit un séjour d’une semaine sur la Lune pour deux astronautes américains, le premier depuis la mission Apollo. Et ce sera également en 2024.