WhatsApp: la panne qui fait tache pendant le réveillon du Nouvel An

WhatsApp n'a pas connu la panique informatique du bug de l'an 2000, puisque l'application de messagerie instantanée a été créée en 2009, et puis que ce bug était une prophétie qui ne s'est pas vraiment réalisée.

Mais les problèmes techniques, l'outil de messagerie instantanée -utilisée par plus d'un milliard de personnes à travers le monde aujourd'hui- en a connu plusieurs en 2017. Dont un majeur dans les toutes dernières heures de l'année.

Dimanche 31 au soir, entre 19h30 et 21h environ (heure française), WhatsApp est tombée en panne, pendant plus d'une heure donc. Le site spécialisé Down Detector a rapporté cette panne après avoir reçu des milliers de signalements d'utilisateurs en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et principalement en Ide

Les signalements disaient tous peu ou prou la même chose: problème à l'envoi et à la réception de message, problème pour se connecter à l'application, et aussi problème pour s'identifier.

Mais tout est rapidement rentré dans l'ordre. Ce bug a juste importuné les utilisateurs étrangers qui souhaitaient la "bonne année" à leurs proches à ce moment-là.

Open Whatsapp.

Send message.

Nothing.

Airplane mode on. Airplane mode off.

Nothing.

Open Twitter.

See #WhatsappDown .

Find relief that it's not just me.#HappyNewYear2018 — Pushpesh (@KumarPushpesh) 31 décembre 2017

WhatsApp seems to have had a rough entry in 2018#WhatsAppDown pic.twitter.com/4f3mOQXf7F — Mark (@MarkMC90) 31 décembre 2017

WhatsApp avait prévenu qu'à partir du 1er janvier certains modèles de téléphones trop anciens ne pourraient plus utiliser l'application. La mise à jour du système a sans doute provoqué cette panne. Pour se venger (gentiment), ou pour patienter, les internautes n'ont pas manqué de se moquer et de poster des détournements.