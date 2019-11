Le Pass Navigo Seniors à moitié prix est lancé

Avec le Pass Navigo Seniors, Ile-de-France Mobilités propose désormais des abonnements à moitié prix dans les transports en commun franciliens pour les personnes âgées de 62 ans et plus.

Les seniors peuvent désormais voyager à moitié prix dans les transports en commun franciliens. Une nouvelle version du Pass Navigo a en effet été lancée le 1er novembre, avec des tarifs préférentiels pour les personnes âgées, à savoir moins 50 %. Il leur en coûte ainsi 37,60€ pour un mois ou 451,20€ pour un abonnement d’un an.

Réparer une injustice tarifaire

Présentée en janvier par Valérie Pécresse, la présidente de la Région Ile-de-France, et initialement annoncée pour le 1er décembre, cette mesure vise selon elle à réparer « une injustice tarifaire : que les retraités payent leur Pass Navigo à 100 % alors que les actifs le paient à 50 % ». Les réductions accordées aux retraités franciliens l’étaient jusqu’à présent sous conditions de ressources, dans le cadre du forfait Améthyste.

Le Navigo à moins 50 % concerne l’ensemble des seniors franciliens, sans conditions de ressources. Ile-de-France Mobilité, le syndicat des transports en commun de la région, compte ainsi toucher 130 000 à 150 000 personnes supplémentaires, pour un coût annuel estimé à 40 millions d’euros. Outre la mobilité des personnes âgées, l’objectif est environnemental : « On espère à terme des dizaines de milliers de voitures en moins sur les routes grâce au Pass Seniors », explique Valérie Pécresse, également présidente d’Ile-de-France Mobilités.

La gratuité sous conditions à Paris

A Paris intra-muros, ce tout nouveau Navigo Seniors cohabite avec une mesure plus ancienne. Le Pass Paris Seniors a été mis en place en juin 2018 par la Ville et offre la gratuité des transports à des personnes âgées de 65 ans ou plus, de 60 à 64 ans si elles sont déclarées inaptes au travail et aux anciens combattants. Les demandeurs doivent cependant habiter Paris depuis au moins trois ans et ne pas dépasser un certain plafond de ressources.

Le Pass Navigo Seniors à 50 % touche donc davantage de monde, que ce soit en terme de lieu de résidence ou de revenus. Mais aussi d’âge, puisque le forfait est disponible dès 62 ans (l'âge légal de départ à la retraite) à la demande des associations de retraités, à précisé Valérie Pécresse lors d’une interview à France Bleu.