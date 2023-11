"Les gars, si vous voulez sauver Julian Assange, il va falloir se remuer un peu plus !" Entretien avec Viktor Dedaj

ENTRETIEN – Julian Assange, figure héroïque du combat pour la liberté d’expression des médias, est toujours emprisonné en Angleterre, à l’isolement et sans plainte déposée. Des millions de soutiens à sa cause se sont regroupés autour de la planète depuis plus de 10 ans. Parmi eux, Victor Dedaj, qui a cofondé le comité de soutien Assange en France. Après avoir reçu le père du fondateur de WikiLeaks, John Shipton, nous nous entretenons avec cet ancien informaticien, aujourd’hui conférencier, qui se bat pour que les Français s’emparent du sujet Assange et exigent que notre pays accepte de lui offrir l’asile politique. Pour Viktor Dedaj, l’affaire WikiLeaks est déterminante pour la liberté d’expression.





Julian Assange a signé, en octobre 2023, la déclaration de Westminster, alertant sur les dérives menaçant la libre expression des médias. Edward Snowden, Oliver Stone et Xavier Azalbert, directeur de la publication de France-Soir et seul représentant d’un média français, font également partie des signataires de cette tribune.