Streaming : La TwitchCon 2023 se tiendra à Paris les 8 et 9 juillet

DÉPÊCHE — Pour les amateurs de jeux vidéos, mais pas que, la TwitchCon se tiendra dans la capitale les 8 et 9 juillet prochains. L'événement permet aux créateurs de contenus, qui œuvrent sur la plateforme de streaming américaine Twitch, de rencontrer leurs "viewers" (spectateurs) et d'échanger avec eux.

MudanTV, Lu_K ou encore StudyTme, feront partie des "streamers" présents lors de l'événement. Ce ne sont pas forcément les plus connus, mais ils auront le mérite de représenter plusieurs styles de création de contenu : ASMR, aide à la concentration, enseignement sur tel ou tel sujet, et bien sûr "gaming"...

Au programme, des sessions de rencontre avec les abonnés, des jeux de plateaux ou encore des conférences sur les nouvelles technologies. Ce sera aussi l'occasion pour les jeunes "streamers" de faire connaître leur chaîne en collaborant avec les plus expérimentés. Les plus curieux pourront participer à des ateliers d'initiation, que ce soit pour du graphisme ou pour du développement d'applications sans code. Enfin, ceux qui préfèrent flâner en costume, simplement pour prendre des photos, profiter de l'ambiance et écouter de la musique, pourront tout à fait le faire.

Chacun devra tout de même s'acquitter de la modique somme de 75€ s'il veut participer à l'une des deux journées, et 125€ pour les deux jours.