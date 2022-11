Prix de l'énergie : Duralex contrainte de fermer son usine de production

Asphyxiée par la hausse des prix de l’énergie, l’entreprise Duralex a décidé de cesser son activité jusqu’en avril 2023. Elle aurait sinon produit à perte cet hiver. Les 250 salariés de l’usine de la banlieue d’Orléans, placés au chômage partiel, continueront à percevoir 95% de leur salaire durant cette période.



Les fours de l’usine Duralex de La-Chapelle-Saint-Mesmin, près d’Orléans (45), ont été éteints mardi 1er novembre pour une durée de cinq mois. La célèbre verrerie a dû prendre cette décision pour éviter de produire à perte en raison de l’explosion des prix de l’énergie, liée à la guerre en Ukraine. L’ensemble de ses salariés est donc placé en chômage partiel jusqu’au 1er avril, et ceux-ci toucheront pendant cette période 95% de leur salaire. Cependant, le moral est bon : « On est confiant grâce à un carnet de commandes plein et au soutien de l’Etat », a déclaré l’un d’eux à BFMTV.



Les fours de l'usine de cette entreprise, créée en 1945 par Saint-Gobain, fonctionnent à 70% au gaz à et à 30% à l’électricité. « Produire au tarif de l’énergie aux prix du jour générerait des pertes intenables. Limiter notre consommation d’énergie dans la période qui s’amorce nous permet donc de préserver l’activité et l’emploi de Duralex », a expliqué le président de l’entreprise Josa-Luis Llacuna.

Les stocks suffisants jusqu'en avril



Pour l’heure, les stocks sont suffisants pour poursuivre normalement l’activité commerciale. Duralex avait été rachetée in extremis par International Cookware (Pyrex, devenu la Maison Française du verre en début d’année, en janvier 2021, après son placement en redressement judiciaire quelques mois plus tôt.



BFMTV rappelle que la verrerie emploie aujourd’hui 250 personnes et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 23,4 millions d’euros.