OVNIS : le Pentagone a authentifié les images d’un objet volant non identifié

Depuis plusieurs mois une vidéo d’un objet volant non identifié est partagée sur internet. Un mystérieux triangle qui clignote vole dans les nuages. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s' agit pas d'un canular : l’armée américaine vient de confirmer l’authenticité de la vidéo.



Une vidéo filmée par l’armée en 2019 qui a fuité



Mais si les images sont bien authentiques, le mystère au sujet de cet OVNI est encore loin d’être résolu. La vidéo de ce point lumineux dans le ciel continue de tourner sur le Web, et reste sans explication. La seule chose qui est sûre est que la vidéo est bien réelle et n’est pas le fruit d’un trucage. En garantissant cette authenticité, l’armée américaine a en effet reconnu que c’est elle-même qui a enregistré ces images.



Le Pentagone ne dévoile pas les informations de l'enquête en cours



Samedi 17 avril, la porte-parole du Pentagone Sue Gough a confirmé dans un communiqué à CNN que les photos de trois objets volants non identifiés - l’un en forme de «sphère», un autre en forme de «gland» et l’un qualifié de «dirigeable métallique» - ont été toutes les trois prises par le personnel de la Marine. Elle explique en revanche que, pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des ennemis potentiels, les détails des observations ou des examens des incursions signalées sur les sites d'entraînement ou dans leur espace aérien ne seront pas communiqués publiquement.



Un groupe de travail sur les phénomènes OVNI a été créé



En août dernier, un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés a été créé par l'armée américaine. CNN rapportait l'été dernier que les membres du Congrès et les responsables du Pentagone ont depuis longtemps exprimé leurs inquiétudes quant à l'apparition d'aéronefs non identifiés qui ont survolé des bases militaires américaines, constituant un risque pour les avions militaires. Il n'y a pas de consensus sur leur origine, certains pensant qu'il pourrait s'agir de drones potentiellement exploités par des adversaires terrestres cherchant à recueillir des renseignements plutôt que par des extraterrestres.



Le Parlement américain souhaite plus de transparence par rapport à ces objets volants non identifiés, pour pouvoir élucider leur origine, extraterrestre ou pas. Suite à un vote parlementaire de janvier dernier, les agences de renseignements auront jusqu’à juin pour déclassifier leurs enquêtes sur ce type d’objet.

Une cellule rattachée au bureau du renseignement naval de l'armée américaine a désormais la mission d'harmoniser la collecte d'informations et les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, leurs liens potentiels avec des pays adversaires et les menaces potentielles envers les bases et équipements de l'armée américaine.



Le doute sur l’espionnage international plane aux États-Unis



Certains sénateurs des États-Unis ont insisté sur l’importance d'enquêter sur ces phénomènes, qui pourraient aussi être expliqués par un espionnage international “ennemi” de haute technologie : "... si c'est quelque chose d'extérieur à cette planète, cela pourrait en fait être mieux qu’une sorte de saut technologique de la part des Chinois ou des Russes ou d'un autre adversaire", a déclaré le sénateur républicain de Floride à la chaîne locale WFOR-TV en juin dernier.



Cette vidéo montrant des OVNIS récemment certifiée s'ajoute à plusieurs vidéos prises par des pilotes à l’entraînement, qui ont fuité il y a deux ans, et dont l’armée américaine avait aussi certifié l’authenticité.