L'endroit le plus optimisé où placer son ventilateur la nuit

En période de canicule, pour supporter la chaleur la nuit, on est tenté de dormir en orientant son ventilateur vers soi. Toutefois, pour gagner de la fraîcheur, il ne s'agirait pas de l'utilisation optimale de cet outil.

Quand il fait très chaud, le ventilateur est un bon ami pour rafraîchir la pièce et trouver le sommeil plus aisément. Pourtant, contrairement à une pratique répandue, l'orienter vers son lit n'est pas nécessairement le meilleur moyen de faire baisser la température.

C'est un réflexe contre-intuitif : l’idéal est de placer son ventilateur devant la fenêtre et de l’orienter vers l’extérieur. De cette manière, l’appareil expulsera la chaleur de la pièce dehors. Le renouvellement d’air permettra ainsi de faire baisser la température de la chambre. C’est, en tout cas, ce que préconise le gouvernement canadien lors d’épisodes caniculaires, rapporte presse-citron.

En sachant que cette astuce fonctionne uniquement si l’air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Bien qu'il soit difficile de s’en passer, il est utile de rappeler que laisser fonctionner le ventilateur pendant son sommeil est déconseillé. Il laisse s’envoler des particules de poussière et autres poils qui peuvent ensuite venir se loger dans les sinus, et aggraver certains problèmes respiratoires. Le ventilateur risque également d’assécher l’épiderme et de rendre les yeux plus secs.