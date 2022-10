Rester à l’heure d’été permettrait d'économiser beaucoup d'argent

Une année de plus, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, plusieurs pays incluant la France retarderont leurs montres d'une heure dans le but de réduire la facture énergétique. Cependant, une récente étude démontre plutôt l’inverse : ne pas passer à l'heure d’hiver permettrait des économies pouvant aller jusqu'à 460 euros par ménage chaque année.

L’heure d’été, une solution pour faire face à la montée des prix en raison de la crise de l’énergie

Lorsque les gens rentrent du travail en début de soirée, la nuit n’est pas encore tombée. Sans changement d’heure, l’heure d’été permet donc d’éviter d’éclairer les rues en automne, et probablement certains intérieurs. Pour démontrer cela, le Pr Aoife Foley, expert en énergie propre à l'Université Queen's de Belfast, a mené un programme de recherche. Selon elle, c’est clair, l’heure d’été permettrait de réduire la demande d'électricité commerciale et résidentielle.

Une solution pour faire face à la crise énergétique ?

Citée par le journal britannique The Guardian, la chercheuse affirme qu’une telle mesure aiderait non seulement les ménages à économiser 10% des usages énergétiques : jusqu’à 1,20 euros par jour, soit 460 euros annuels. Rester à l’heure d’été permettrait aussi au gouvernement britannique de faire face à la "guerre de l'énergie" résultant de la guerre en Ukraine. "En fonction des conditions météorologiques cet hiver, il est très probable que nous devions commencer à rationner l'énergie très sérieusement pour éviter de plus gros problèmes énergétiques en décembre et janvier lorsque les réserves de gaz commenceront à s'épuiser", a-t-elle déclaré.

Le changement d’heure, longtemps critiqué, risque de rester…

Il a été instauré en France en 1976 pour faire des économies d'énergie pendant la période estivale suite au choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne, mais le changement d'heure ne semble plus être à l'ordre du jour.

Selon plusieurs sondages, la plupart des citoyens européens sont en faveur de sa suppression. L'été 2018, la Commission européenne a organisé une consultation publique collectant plus de 4,6 millions de réponses. Le résultat est clair : 84% des répondants étaient pour la fin du changement d’heure, contre 16% en faveur du statu quo. Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a présenté une proposition visant à mettre un terme au changement d’heure en 2019. Les opposants soutiennent que changer l'heure provoque des troubles du sommeil et contribue à des accidents de la route potentiels. Mais l’arrêt du changement d’heure n'a pas encore été mis en œuvre.

Les différents pays ont du mal à s'entendre sur la date définitive pour adopter la suppression du changement d’heure. Le passage à l'heure d'hiver se déroulera encore cette année dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022. La montre doit être reculée d'une heure : à 3 heures du matin, il sera alors 2 heures. Il faudra donc enlever 60 minutes à l'heure légale, explique le site du gouvernement.