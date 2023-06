Émeutes : Arrêt des transports, événements annulés et déploiement de blindés

DÉPÊCHE — Après une troisième nuit d'émeutes liées au décès de Nahel, le gouvernement a annoncé ce jour une série de mesures exceptionnelles : déploiement de blindés de la gendarmerie, annulation de fêtes et concerts, arrêt des bus et tramways après 21 h. Le monde regarde.

D'après l'AFP, on compte 875 arrestations dans la nuit de jeudi à vendredi, 492 bâtiments visés par les émeutiers, 2 000 véhicules brûlés et des dizaines de magasins pillés, notamment en plein cœur de Paris. Sur les réseaux, les vidéos sont légion et montrent le chaos que certaines villes abritent désormais. Même des écoles ont été prises pour cible.

Pour Emmanuel Macron, c'est la faute des "jeux vidéos" qui ont "intoxiqué" les jeunes, largement majoritaires dans les émeutes. Il a d'ailleurs appelé "tous les parents à la responsabilité".

Jeudi 29 juin, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, soulignait une "vive émotion" tout en appelant au calme : "Si l’incompréhension, la douleur et la colère sont légitimes à la suite d’un tel drame, la Grande Mosquée de Paris appelle en particulier les jeunes à ne pas réagir par la violence".

Des mesures exceptionnelles

Afin d'enrayer le cycle des violences et de la destruction, plusieurs unités spéciales (BRI, RAID, GIGN) sont déployées depuis jeudi soir, ainsi que 40 000 effectifs de police et gendarmerie. Ce soir, les nouveaux blindés Centaure de la gendarmerie se joindront au groupe.

Parallèlement à cela, le gouvernement a décidé d'annuler les grands événements, tels que le concert que devait donner Mylène Farmer au Stade de France ce soir.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France après 21 h 00, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Après des couvre-feux à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine) notamment, Marseille a interdit les manifestations vendredi, de même que la préfecture de l'Hérault.

Enfin, les fêtes scolaires de l'Académie de Versailles notamment ont toutes été annulées.

Pas d'état d'urgence pour l'instant, bien que la situation rappelle en tous points les émeutes de 2005. Si bien que le monde nous regarde, appréhendant à la fois la Coupe du monde de rugby que la France doit accueillir cet automne, et bien sûr les Jeux olympiques de 2024.