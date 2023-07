L'exportation d'armements français a connu un record "historique" en 2022

DÉPÊCHE — En 2022, les exportations d'armement français ont atteint 27 milliards d'euros. Un niveau "historique" entraîné par le succès du Rafale, la guerre en Ukraine et l'explosion des dépenses militaires mondiales.

En 2021, comme le rapporte l'AFP, la France avait exporté pour 11,7 milliards d'euros d'armement.

L'année dernière, le montant a notamment explosé grâce au contrat de 80 avions Rafale passé par les Émirats arabes unis (EAU), pour un peu plus de 16 milliards d'euros. L'Indonésie en avait commandé six aussi. Et ce succès signé Dassault n'est pas près de s'arrêter, puisqu'en juillet de cette année, l'Inde a donné son accord de principe pour l'achat de 26 Rafale supplémentaires en version marine, après 36 appareils de ce type déjà livrés à son armée de l'Air.

L'année 2022 a également été marquée par le contrat d'acquisition de trois frégates de défense et d'intervention (FDI) par la Grèce, avec leur maintenance et les armements associés. Par ailleurs, la Pologne a signé un contrat d'acquisition de deux satellites d’observation français en décembre 2022.

"L'armement français n’est pas seulement apprécié au travers du Rafale, il s'impose comme une référence mondiale dans un large spectre capacitaire : missiles, frégates, sous-marins, artillerie, hélicoptères, radars, satellites d'observation", se félicite le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Sur la période 2013-2022, les trois premiers clients de la France sont les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Qatar, suivis par l'Inde, l'Arabie saoudite et la Grèce.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales n'ont jamais été aussi importantes depuis trente ans, soit la fin de la Guerre froide. En 2022, 2,2 % du PIB mondial (soit 2.240 milliards de dollars) ont été dépensés dans l'armée et les équipements militaires.

L'avènement de la guerre en Ukraine n'a pas calmé le jeu. "Le conflit a démontré le rôle décisif que peut jouer la livraison d'armements pour permettre à un État agressé d'exercer son droit à la légitime défense", peut-on lire dans le rapport annuel du Parlement.

En 2022, les commandes d'armement de Kiev auprès de Paris se sont élevées à 118,6 millions d'euros, selon le même rapport.

Aujourd'hui, l'aide militaire de la France à l'Ukraine s'élève à 450 millions d'euros, d'après les chiffres de juillet du Kiel Institute. Au début du mois, Emmanuel Macron confirmait la livraison de missiles longue-portée SCALP à l'Ukraine, à un prix unitaire de 850 000 €.