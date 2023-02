La Haute autorité de santé évoque la fin de l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19

Du 20 février au 3 mars 2023, la Haute autorité de santé (HAS) lance une consultation publique sur les obligations et recommandations vaccinales des professionnels de santé. À cette occasion, elle évoque sur son site un projet d’avis concernant la levée de l’obligation vaccinale contre le Covid-19. Une recommandation définitive sera publiée fin mars.

Saisie par le gouvernement, la HAS est sur le point de décider en partie du sort des soignants suspendus. En novembre 2022, Emmanuel Macron affirmait être favorable à la réintégration de ces personnels, déclarant s'en remettre à un avis "scientifique" et non "politique".

Vers une réintégration du personnel suspendu ?

"Si les scientifiques nous disent que c'est souhaitable (...) de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse", avait déclaré le chef de l'État lors d'un déplacement à Dijon. L’exécutif vient de saisir l’avis de la HAS et, en parallèle, celui du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) afin de l’éclairer.

"Dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels" concernés, a estimé la Haute autorité de santé dans un projet d'avis rendu public sur son site ce lundi 20 février. "Cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe", nuance-t-elle.

La position de la HAS n’est pas définitive

Jusqu'au 3 mars, la HAS soumet un questionnaire en ligne adressé notamment aux associations de patients et d'usagers du système de santé, aux sociétés savantes et aux ordres professionnels. L'objectif de cette consultation est d'"enrichir, compléter et finaliser la recommandation définitive" de l'autorité sanitaire.

À noter également que si la levée de l’obligation vaccinale est préconisée, elle pourrait être "revue en cas de modification défavorable de l'épidémiologie". Outre la vaccination contre le Covid-19, celles contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B sont également concernées par la consultation publique.

Dans un second temps, la HAS statuera sur le sort des vaccinations aujourd'hui seulement recommandées aux professionnels de santé.