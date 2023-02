"Des soignants suspendus se sont suicidés" Elsa Ruillère

« Nous sommes privés de salaire depuis 520 jours », a déclaré dans cet Entretien essentiel, Elsa Ruillère, la coordinatrice des « collectifs unis », une association qui comprend plusieurs groupes de soignants suspendus à travers toute la France. Celle-ci publie son ouvrage « Paroles de soignants suspendus » (ed. Guy Trédaniel) dans lequel elle conte le quotidien de ces médecins, pompiers, salariés des hôpitaux, etc, qui ne touchent plus de revenus depuis le 15 septembre 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Durant notre entretien, nous apprenons que la Haute autorité de santé (HAS) ouvre une consultation publique relative à l'obligation vaccinale et se dit, pour sa part, favorable à sa levée en mars prochain. Elsa Ruillère réagit à cette annonce.