Le cuisinier personnel des Obama retrouvé mort près de leur résidence au Martha’s Vineyard

ÉTATS-UNIS - Une mort aussi tragique que mystérieuse à la résidence d’été de la famille Obama au Martha’s Vineyard, une île de l’État du Massachusetts : Tafari Campbell, chef personnel de la famille de l’ex-président américain, a été retrouvé mort lundi 24 juillet 2023 dans un étang. L’homme faisait une sortie de paddle avant de se noyer, selon un communiqué de la police d’État. Barack Obama et les membres de sa famille ont réagi à la nouvelle de la mort de leur chef cuisinier, dont les circonstances suscitent encore plusieurs interrogations.

Tafari Campbell, âgé de 45 ans, a travaillé à la Maison-Blanche sous la présidence de Barack Obama. Il a rejoint la famille à la fin du second mandat présidentiel en 2016, devenant ainsi son chef personnel. Dimanche, il faisait du paddle board (planche à pagaie, ndlr) lorsqu'il a disparu sous l'eau. Selon la police de l’État de Massachusetts, ses services ont reçu “un appel pour un homme pratiquant le paddle board qui était entré dans l'eau, avait semblé lutter brièvement pour rester à la surface, puis s'était immergé et n'avait pas refait surface”.

La même source revient sur les circonstances de ce décès, dans une série de communiqués diffusés entre lundi et mardi. Le chef cuisinier serait allé “dans l'eau”, puis “a semblé lutter brièvement pour rester à la surface”, avant d'être “submergé”. Il a été aperçu par un autre promeneur en paddle, qui l'a vu se noyer. Tafari Campbell, qui savait nager, n'était pas attaché à son paddle. Les eaux de l'étang sont décrites comme "calmes".

Les recherches ont duré toute la nuit et le corps a été retrouvé le lendemain matin grâce à un sonar à balayage latéral d’un bateau. Les plongeurs l’ont repêché "à environ 100 pieds du rivage, à une profondeur d'environ huit pieds". Tafari Campbell a été identifié plus tard hier mardi 25 juillet 2023.

La police a également fait savoir que l'ancien président et son épouse Michelle Obama n'étaient pas chez eux au moment de l'accident. Fox News, qui dit avoir examiné les appels au 911, explique que l’appel à la police provenait néanmoins du domaine de l’ancien président, précisément au 79 Turkeyland Cove, à Edgartown. La personne ayant appelé la police est toujours inconnue et elle aurait déclaré “quelqu’un vous attendra à la porte”.

Enquête en cours sur la cause du décès

Dans un communiqué transmis à CNN, le couple Obama a réagi à la nouvelle, rendant hommage à leur cuisinier. “Tafari était un membre bien-aimé de notre famille”, ont-il écrit, saluant un chef “créatif”, “passionné par la nourriture” avec une “capacité à rassembler les gens”. Le communiqué évoque une “personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille” que la famille de l’ex-président “a appris à le découvrir” et dont les “vies ont été illuminées”. "C'est pourquoi, alors que nous nous apprêtions à quitter la Maison-Blanche, nous avons demandé à Tafari de rester avec nous, et il a généreusement accepté. Il fait partie de nos vies depuis, et nos cœurs sont brisés qu'il soit parti”, regrettent le couple Obama.

"Aujourd'hui, nous nous joignons à tous ceux qui connaissaient et aimaient Tafari - en particulier sa femme Sherise et leurs jumeaux, Xavier et Savin - pour pleurer la perte d'un homme vraiment merveilleux”, concluent-ils. Son épouse a également réagi, publiant une photo du chef cuisinier dans une story Instagram qu’elle a commenté par un “cœur brisé”.

Les causes du décès de Tafari Campbell sont désormais au centre des investigations menées par l'unité de détectives de la police d'État et celle d'Edgartown. Reste à savoir si les conclusions de cette enquête dévoileront plus de détails ou des explications sur, à titre d’exemple, la provenance de l’appel au 911, c’est-à-dire la résidence d’été du couple Obama, qui ne s’y trouvait pourtant pas.

Ce n’est pas la première fois qu’un chef cuisinier de la Maison-Blanche trouve la mort lors d’une activité de loisir. Walter Scheib, chef cuisinier à la résidence présidentielle américaine sous Clinton et Bush, avait été retrouvé mort par noyade en 2015 lors d’une randonnée au Nouveau Mexique.