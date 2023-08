En Tunisie, catholiques et musulmans marchent pour le "vivre ensemble"

DÉPÊCHE — Mardi 15 août à La Goulette, en Tunisie, des centaines de catholiques et de musulmans ont profité de la traditionnelle procession de la Madone de Trapani pour appeler "au vivre ensemble". Cette initiative se veut une réponse à de vives tensions relatives aux migrants.

Historiquement, la procession voyait la statue de la Vierge s'élancer de La Goulette jusqu'à Tunis, portée sur les épaules des croyants. En Tunisie, musulmans et juifs se joignaient régulièrement à la marche. Cette tradition aurait connu son apogée en 1909, mais se serait éteinte en 1964, quelques années après que la Tunisie est devenue indépendante. Elle réapparaît en 2017, mais le parcours a nettement diminué.

Cette année, 200 mètres ont été parcourus, jusqu'à la mairie de La Goulette. Là, l'archevêque de Tunis et l'évêque de Trapani (Sicile) ont prononcé l'Évangile, après quoi ils ont fait allusion aux tensions autour du dossier des migrants avec "une prière pour les autorités civiles".

En février dernier, le président Kais Saied prononçait un discours incendiaire sur l'immigration clandestine. Comme le rapporte l'AFP, cela a eu pour effet que des centaines de migrants subsahariens ont perdu leur travail et leur logement. Des agressions ont été recensées et plusieurs milliers ont dû être rapatriés par leurs ambassades. Début juillet, des centaines d'autres ont été chassés de la ville de Sfax (centre-est) et expulsés par les forces de sécurité tunisiennes, notamment vers une zone frontalière désertique avec la Libye où au moins 27 sont morts et 73 portés disparus.

"N'oublions pas que la (statue de la) Vierge Marie a fait il y a cent ans le voyage de Trapani vers La Goulette, où elle a été si bien accueillie et respectée", a souligné Mgr Ilario. Cette procession vise à "montrer que La Goulette et la Tunisie sont un modèle de coexistence entre les religions" et les pays d'origine, selon lui.