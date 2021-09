Movimento 3V (nous Voulons la Vérité sur les Vaccins) est un nouveau mouvement politique italien "grassroots", formé de citoyens opposés à la destruction de l'État de droit pour laquelle le covid-19 et la campagne vaccinale forment l'écran de fumée. Comme dieBasis en Allemagne, le mouvement compte déjà des dizaines de milliers de membres sur tout le territoire ; il présente actuellement des candidats aux municipales dans tous les chefs-lieu d'Italie.

Déclaration concernant le "Green Pass" et l'obligation vaccinale du Movimento 3V

Communiqué de presse 3V Vérité Liberté :

Non au “Green Pass”, à la coercition et au chantage, oui à la santé, au travail, aux études et à la liberté.

En tant que parti politique qui place la protection de la santé et le principe d'autodétermination et de respect de l'être humain au centre de son programme au nom de la vérité et de la liberté, nous dénonçons l'adoption du passe sanitaire comme outil coercitif portant atteinte à des droits inaliénables, notamment au droit au travail, aux études, à la liberté de mouvement et de pensée. Nous nous déclarons également opposés au référendum d'abrogation du laissez-passer vert, proposé ces derniers jours par un groupe de professeurs et d'avocats.

En effet, nous pensons que le choix de supprimer le “Green Pass” sans pour autant prévoir la suppression de l'obligation de vaccination pour les professionnels de santé et les enfants est un choix dangereux, qui manque de clairvoyance.

Dans les circonstances politiques actuelles et dans la mesure où l'obligation vaccinale devait rester en vigueur, le choix des libertés inviolables, c’est-à-dire des droits inaliénables de tout être humain, se réduirait à un exercice de vote d’où seraient absents à la fois l’indispensable liberté d'expression, la controverse scientifique et un débat franc concernant les facteurs qui ont pu motiver les choix politiques.

Le “Green Pass” repose sur de fausses prémisses : que les personnes vaccinées seraient immunisées et non contagieuses et que les tests seraient un outil de diagnostic fiable et sans danger pour la santé. L'entrée en vigueur du passe sanitaire a été accompagnée d’une campagne de propagande basée sur la peur et sur le chantage pour s'insinuer dans l'esprit des citoyens italiens.

3V représente l'opposition à un gouvernement qui prolonge sans arrêt l'état d'urgence pour justifier l'imposition de vaccinations expérimentales et de mesures restrictives aux citoyens, tout en prétendant qu’il n’existe aucun traitement efficace ni alternative à ces vaccins.

Il faut déblayer le champ de toute cette coercition, de ce chantage et de ces pressions pour redonner à la recherche scientifique et à la dignité humaine sa pleine valeur.

Nous pensons que la voie royale en politique est la voie électorale, par laquelle les citoyens pourront remplacer ces parlementaires fauteurs de la dégradation humaine, morale et économique dans laquelle sombre notre pays. Nous croyons en une politique née de la base, conduite par des citoyens libres, informés et responsables oeuvrant au service de la communauté.

Le Conseil National 3V