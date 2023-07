Moscou expulse neuf diplomates finlandais en représailles et proteste contre la “politique anti-russe” de son voisin nordique

TENSIONS - Rien ne va plus entre la Russie et la Finlande. Moscou a annoncé jeudi dernier la fermeture prochaine du consulat finlandais à Saint-Pétersbourg, accompagnée de l'expulsion de neuf de ses diplomates. Une mesure de représailles à l’expulsion du même nombre de diplomates russes par Helsinki, annoncée un mois auparavant. Un nouvel épisode qui exacerbe les tensions entre les deux pays à l'histoire commune particulière, déjà alimentées par l’adhésion de la Finlande à l’OTAN en avril 2023.

“Neuf employés de l'ambassade de Finlande en Russie et du consulat général finlandais à Saint-Pétersbourg sont déclarés personæ non gratæ”, lit-on dans un communiqué du 6 juillet du ministère russe des Affaires étrangères (MAE). L’accord permettant le fonctionnement du consulat général finlandais de Saint-Pétersbourg sera également résilié à partir du 1er octobre 2023.

Des mesures annoncées à l’ambassadeur de Finlande à Moscou, Antti Helantera. Convoqué au ministère des Affaires étrangères, il lui a été exprimé la “vive protestation” de la Russie “contre la politique anti-russe conflictuelle de la Finlande, qui vise à détruire la relation bilatérale de plusieurs décennies de coopération mutuellement bénéfique”. Le Kremlin a également dénoncé une “discrimination ethnique” contre les demandeurs russes de visas d’entrée dans le pays nordique.

Début juin, les autorités finlandaises ont annoncé leur intention d’expulser neuf diplomates russes en mission à Helsinki, accusés de "travailler dans le renseignement". Selon Marja Liivala, directrice générale du ministère des Affaires étrangères, "les décisions sont basées sur l’évaluation du Service finlandais de renseignement de sécurité" (SUPO). Mais cette relation de plusieurs “décennies de coopération bénéfique” entre la Russie et la Finlande s’est détériorée en février 2022 après l’invasion de l’Ukraine.

Helsinki, qui a longtemps adopté un non-alignement militaire, a rompu sa position en déposant en mai 2022 sa candidature à l’Otan. Elle est devenue officiellement membre de l’alliance transatlantique en avril 2023. Principale source de tensions entre les deux pays frontaliers, cette entrée de la Finlande à l’Otan, un “soulagement considérable” pour ses citoyens, “encourage le régime de Kiev à poursuivre la guerre”, de l’avis de Moscou qui promet que “cette politique des autorités finlandaises ne restera pas sans réponse”.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, a nommément évoqué le président russe, Vladimir Poutine, qui a “échoué à fermer la porte de l’OTAN” à la Finlande. “Alors qu’il voulait moins d’OTAN, il a obtenu tout le contraire : plus d’OTAN, et la porte de l’Alliance qui reste grande ouverte”, a ajouté Stoltenberg.

”Finland has today become the 31st member of NATO. The era of military non-alignment in our history has come to an end. A new era begins.”

