Pénurie d’énergie électrique: pas de minage de bitcoins en cas de coupure d'électricité

Dans un rapport sur le numérique et l'énergie publié le 18 octobre, la Commission européenne demande aux États membres qu’en cas de coupure sur le réseau électrique, les activités de minage soient stoppées, et à long terme, de décourager le minage de bitcoins.

Le secteur des technologies de l’information accusé de mettre sous pression le réseau énergétique

Dans ce rapport de la Commission européenne consacré à imaginer un plan d’action dans le cadre de la transition énergétique, les usages actuels et modèles de production du secteur des TIC sont évalués. Le secteur représente environ 7 % de la consommation mondiale d’électricité, et cette part devrait atteindre 13 % d'ici à 2030. En outre, l’empreinte énergétique des TIC représente 3 à 5 % des émissions mondiales de CO2, ce qui les place au même niveau que l’industrie aéronautique.

Seulement 10% du minage de crypto monnaies est réalisé en Europe

Le rapport signale de nombreuses applications des nouvelles technologies dont l’usage est en train de se démocratiser, impactant ainsi le réseau électrique. C’est le cas des crypto monnaies dont l’utilisation est en hausse substantielle, avec une consommation d'énergie deux fois plus importante qu’il y a deux ans, portant la proportion à environ 0,4 % de la consommation mondiale d’électricité. L’Union européenne devrait, selon le document, “veiller à ce que seules les versions les plus économes en énergie des technologies sous-jacentes aux cryptomonnaies et aux chaînes de blocs soient utilisées sur les marchés et les bourses de l’énergie”, notamment en abandonnant progressivement le minage de bitcoins, considérées le plus polluant.

Un accord politique a été conclu par les colégislateurs le 30 juin 2022 qui impose aux acteurs du marché des crypto-actifs de divulguer des informations sur l’empreinte environnementale et climatique de leurs crypto-actifs.

Les pays de l’UE invités à réagir à la question des crypto monnaies

Au nom de la crise énergétique actuelle et des risques accrus pour l’hiver à venir, la Commission souhaite que les États membres mettent en œuvre des mesures ciblées en vue de réduire la consommation d’électricité des activités de minage des crypto-actifs. En cas de délestage électrique, les États membres devront se tenir prêts à interrompre le minage de crypto-actifs. Dans une perspective de long terme, les allègements fiscaux et les autres mesures fiscales en faveur des activités de minage des crypto-monnaies actuellement en vigueur dans certains États membres devraient être, selon le rapport, abolies.

La Commission mettra en place un label d’efficacité énergétique pour la blockchain. De cette manière, l’UE prévoit d'encourager l’utilisation de monnaies virtuelles moins énergivores comme Ethereum, la deuxième crypto monnaie la plus importante au monde, qui a réussi le 15 septembre 2022, sa mise à niveau vers le protocole dit de “preuve d’enjeu”, qui devrait aboutir, selon l’entreprise, à réduire la consommation d’énergie de plus de 99 %.