"Saké Viva !" Le Japon veut relancer la consommation d'alcool chez les jeunes

Pour inciter les jeunes à reprendre la consommation d'alcool, l'Agence nationale des impôts japonaise a lancé l'opération "Saké Viva!" L'idée, c'est d'organiser un concours pour trouver le coup de com' qui relancera les ventes d'alcool dans le pays. Ces dernières ont largement diminué avec la crise sanitaire, et font perdre de l'argent à l'État.

Au Japon, la fermeture des bars et restaurants, ainsi que la généralisation du télétravail, ont nettement fait chuter la consommation d’alcool, réduisant par là même les recettes fiscales de l'État. Par ailleurs, cela semble aussi être une question de génération : alors que 30 % des personnes entre 40 et 60 ans boivent régulièrement de l’alcool, (trois jours ou plus par semaine), seulement 7,8 % des Japonais dans leur vingtaine le font.

Comme le rapporte France Info, "en 1995, un Japonais buvait 100 litres d’alcool par an, contre 75 litres par adulte en 2020. Pour le trésor nippon, les recettes fiscales sur l’alcool sont passées de 5 % en 1980 à 1,7 % en 2020". Et en mars 2021, le volume des ventes était encore en baisse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Les Japonais se limitent à la bière, qui est la moins taxée par le gouvernement. Ce dernier répond grâce à la communication : "Saké Viva !"

C'est le nom de la nouvelle campagne du fisc. Un concours a été lancé en juillet, invitant les participants à soumettre des idées susceptibles d'augmenter la demande chez les jeunes. L'idée a gagné en popularité sur Twitter après que les médias locaux et étrangers ont mis en lumière cette stratégie officielle, mais nombreux sont ceux qui déplorent la promotion de la consommation d'alcool et d'habitudes malsaines.