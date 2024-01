Les journaux français toujours plus cher payés

Il faut aller les acheter pour le remarquer ; le prix de très nombreux journaux français a augmenté en ce début d'année 2024. La faute à l'inflation, qu'ils disent au Monde, à Ouest France ou encore aux Échos. Pourtant, tous ne font pas ce choix.

L'année 2024 nous réserve bien des surprises, que ce soit pour les élections américaines, les élections européennes ou encore les JO de Paris, sans parler des conflits internationaux qui se poursuivent. Tout ça, il faut bien le couvrir, et ça demande du travail. Un travail dont la "cherté des coûts industriels" se fait de plus en plus insupportable, selon les mots de Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, et Jérôme Fenoglio, directeur du Monde. Raison pour laquelle le prix du quotidien est passé de 3,40 à 3,60 euros. Il avait déjà augmenté en 2023, en 2022 et en 2020.

Et ce n'est pas le seul. Ainsi, il faudra ajouter 10 ou 20 centimes (selon si on achète un numéro avec ou sans supplément) au prix des Échos, de L'Est Républicain, du Progrès, du Bien Public, du Dauphiné Libéré, des DNA, de l'Alsace et du Journal de Saone et Loire. L'Équipe, aussi, se justifie en assurant vouloir "défendre la production d'une information quotidienne de qualité". Quant à Ouest France, il s'est contenté d'une augmentation de 5 centimes seulement.

D'autres, parce que leur format numérique le leur permet, parce qu'ils ont encore des économies ou tout simplement parce qu'ils vouent leur travail à l'accessibilité de l'information, n'ont rien changé. Reste à savoir si le prix fait, ou non, la qualité.

Lisez France-Soir, qui appartient toujours à ses lecteurs.