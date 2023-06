Renault: Alpine électrifie son jeu

DÉPÊCHE — Alpine produira une nouvelle gamme de voitures 100 % électriques entre 2024 et 2030. Cela devrait permettre à la marque française de "développer ses revenus et d'atteindre l'équilibre financier dès 2026".

Relancée en 2017 et réorganisée en 2021, Alpine a repris les circuits de F1 sur les chapeaux de roues. L'année dernière, les ventes étaient en hausse de 33 % par rapport à 2021, et la filiale de Renault prévoit de maintenir ce cap jusqu'à l'équilibre financier. Comme le rapporte l'AFP, elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 40 % entre 2022 et 2030, une marge opérationnelle à l'équilibre en 2026, avec un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros.

"En deux ans seulement, nous avons fait d'Alpine un constructeur automobile à part entière en rassemblant des atouts remarquables : un pôle ingénierie de premier choix, un savoir-faire unique pour la fabrication de haute qualité, un réseau de distribution en expansion. Et surtout, en faisant entrer Alpine en F1, nous l'avons projetée dans la cour des grands, en offrant à la marque le prestige et la reconnaissance attachés au sommet de la compétition automobile", s'est félicité le patron de Renault, Luca de Meo.

D'ici à 2030, Alpine compte donner naissance à "sept nouveaux modèles" sportifs. Parmi eux, une citadine sportive électrique basée sur la plateforme CMFB-EV des Renault 5 et Renault 4, et un Crossover GT. Le gros revirement se fera essentiellement ressentir sur la nouvelle A110, figure de proue du renouveau d'Alpine, qui deviendra 100 % électrique fin 2026.

L'idée derrière tout ça, c'est d'aller chercher les marchés internationaux, en Asie ou aux États-Unis notamment.