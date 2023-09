La filière française de l'hydrogène s'active pour 2030

DÉPÊCHE — Considéré comme le "carburant du futur", l'hydrogène est toutefois coûteux en termes de production. Pour travailler au développement de ce "vecteur énergétique" prometteur, la filière française de l'hydrogène veut pouvoir compter 100.000 emplois en 2030. Il y a du boulot !

Aujourd'hui utilisé dans la production d'ammoniac, de carburant, ou dans le raffinage pétrolier, l'hydrogène promet bien d'autres utilisations : décarboner la fabrication d'acier, servir de carburant "propre" aux camions ou aux avions, stocker l'électricité solaire et éolienne... Le hic, c'est que pour l'instant, sa production a un bilan carbone colossal.

Les trois méthodes de production d'hydrogène :

Hydrogène "gris" : "réformage" du gaz naturel (on extrait l'hydrogène du méthane) par les industriels de la chimie ou de la pétrochimie. Pour produire une tonne d'hydrogène, près de dix tonnes de carbone partent dans l'atmosphère. Ce procédé représente actuellement 95% de la production mondiale.

Hydrogène "bleu" : Idem que le "gris", sauf qu'on capte le CO2 émis à la sortie des usines pour le stocker ou le réutiliser.

Hydrogène "vert" : On électrolyse l'eau avec de l'électricité décarbonée, au moyen d'électrolyseurs qui fracturent les molécules d'eau (H20) en hydrogène et oxygène. Dit "décarboné", c'est le procédé le plus "propre".