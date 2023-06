Un séisme de magnitude 5.6 proche de Niort, secousses ressenties en région parisienne

Un séisme de magnitude 5.6 a été ressenti proche de Niort en Vendée vers 18h30 ce 16 juin 2023

Des secousses ont été ressenties à Paris 15ème et une personne rapporte "avoir senti ses meubles bouger" dans sa maison de banlieue et ajoute "j'ai cru que la maison allait tomber". Des témoignages arrivent sur Twitter et les réseaux sociaux.

La dernière secousse ressentie (4.2 sur l'échelle) avait été le 16 mai 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence.