"La cage aux fous" de Dieudonné et Lalanne peut-être censuré

DÉPÊCHE — Programmé le 14 septembre prochain au Zénith de Paris, le spectacle "La cage aux fous" de Dieudonné et Francis Lalanne sera peut-être censuré par la préfecture de police de Paris.

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, en accord avec le ministère de l'Intérieur, a prévenu l'humoriste mardi dernier qu'il envisageait d'interdire son spectacle à cause "des atteintes à la dignité humaine" qu'on y retrouverait. Comme le rapporte l'AFP, il estime en outre qu'il y a un "risque sérieux que la tenue de ce spectacle conduise à des troubles graves à l'ordre public avec des personnes hostiles à (la) représentation" et à des affrontements entre partisans et opposants. Ce serait d'autant plus dangereux que le spectacle se tiendrait en même temps que la Coupe du monde de rugby, pour laquelle les forces de l'ordre seront déjà fortement mobilisées.

Ainsi, Laurent Nuñez donne à Dieudonné la possibilité de présenter "ses observations" d'ici au 31 août, avant la décision préfectorale définitive.

Le 7 avril dernier, "La cage aux fous" devait se tenir au Cirque d'Hiver à Paris, mais avait déjà été annulée car "l'offre commerciale présentée au Cirque d'Hiver, qui était celle de concerts d'adieu de Francis Lalanne, ne correspondait pas à la réalité de ce qui était vraiment prévu".