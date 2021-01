Le célèbre boxeur des Gilets Jaunes, Christophe Dettinger, ne touchera pas sa cagnotte Leetchi

La justice a prononcé la nullité de la cagnotte de soutien à M Dettinger, amenant Leetchi à devoir rembourser tous les donateurs.

L’ancien boxeur professionnel, Christophe Dettinger, s’était fait connaître de la France entière lors de la mobilisation des Gilets Jaunes du 06 janvier 2018. Il avait frappé des gendarmes mobiles et avait fait reculer les forces de l’ordre. Au cours de sa garde à vue, et face à la médiatisation dont il faisait l’objet, il avait suscité la mobilisation des Gilets Jaunes, qui avaient décidé de créer une cagnotte Leetchi pour le soutenir et payer ses frais d’avocat.

Appel à la haine vs liberté d’opinion

En deux jours, 145.000 € avaient été collectés, mais Leetchi refusait alors de verser les sommes dues et fermait la cagnotte, voyant dans cette cagnotte un « appel à la haine ». Pour les défenseurs de cette position, une telle cagnotte est un soutien aux actes violents, d’autant plus que M Dettinger a déjà été condamné pour ces derniers.

Pour l’avocate de M Dettinger, Me Laurence Léger, on s’attaque à la liberté d’opinion de chacune et chacun :

On touche à la liberté d'opinion, de pouvoir soutenir la cause de son choix, qui n'est pas une entreprise criminelle"

La justice a tranché ce mercredi 6 janvier, en prononçant la nullité de la cagnotte, qui repose sur un trouble à l’ordre public. M Dettinger ne percevra donc pas sa cagnotte, et tous les donateurs devront donc être remboursés.