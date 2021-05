Neve Shalom-Wahat al-Salam : un village en Israël où juifs et musulmans vivent en paix

En Israël, entre Tel-Aviv et Jérusalem, se trouve un village réunissant depuis des décennies, une cinquantaine de foyers juifs et palestiniens : un havre de paix au milieu des conflits actuels que vit la région. Wahat al-Salam en arabe ou Neve Shalom en hébreu, signifiant « oasis de paix » : deux appellations pour un même village. Comparable au petit village gaulois résistant d'Astérix, ce village est la preuve que juifs et musulmans peuvent cohabiter en paix. Alors qu’à quelques kilomètres de là, leurs peuples respectifs se déchirent, les habitants de ce village vivent en harmonie et dans le respect des uns et des autres.

Ici, les kippas et les djellabas ne sont pas sources de conflit : les parents se retrouvent ensemble le soir à la sortie de l’école. Dans le village, il n’existe qu’une école : elle est bilingue judéo-palestinienne et permet à chacun de découvrir la culture de l’autre pendant les six années d’études communes. Ici, on accepte les différences et on cultive la tolérance. Le village accueille également l'« Ecole pour la paix » et un centre spirituel pluraliste, le Doumia-Sakinah. Résidents et visiteurs de différentes confessions sont tous les bienvenus pour dialoguer, étudier et méditer : juifs, musulmans, chrétiens… Pour la gérance de l’administration, les charges sont réparties entre les deux communautés.

« L’activité principale du village est le travail éducatif pour la paix, l’égalité et la compréhension entre les deux peuples », peut-on lire sur le site internet du village.

Depuis sa création par le frère dominicain Bruno Hussar, ce village coopératif est devenu un véritable symbole de paix et de « vivre ensemble ». Le village a été récompensé par le prix Niwano en 1993. Autre événement marquant : en 2006, le chanteur Roger Waters, du groupe des Pink Floyd, décide de délocaliser son concert, prévu initialement à Tel-Aviv, dans le village Neve Shalom-Wahat as-Salam « en signe de solidarité avec les voix de la raison, palestiniennes ou israéliennes, qui cherchent une voie non-violente pour une paix juste » peut-on lire dans un communiqué du chanteur.