Diabète: bientôt des cachets pour remplacer les injections d'insuline

Une équipe de recherche a mis au point un comprimé oral qui permet d’administrer de l'insuline au corps sans besoin de le faire par injection.

Un traitement plus doux, pour libérer les patients et leurs familles des injections

De nombreux diabétiques ont besoin de plusieurs doses d'insuline pour gérer leur état au quotidien. La méthode d'administration standard consiste en des injections, plusieurs fois par jour. Cela peut être particulièrement inconfortable et difficile à réaliser. C’est en tout cas beaucoup plus difficile et douloureux que la simple prise de comprimés. Pour rendre ce traitement plus doux, des scientifiques de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), au Canada, ont mis au point des cachets qui délivrent une dose entière d'insuline, qui atteint avec succès le foie du patient. Anubhav Pratap-Singh, directeur de l'étude, a lui-même vécu l'expérience douloureuse du traitement actuel contre le diabète, car cela fait 15 ans que son père, qui est atteint de diabète de type 2, doit s’injecter quotidiennement de l’insuline.

Assimilation de l’insuline par les tissus de la bouche

Les tentatives précédentes de médication orale à l'insuline ont toutes échoué jusqu’à aujourd’hui, car une grande partie des doses se perdait en chemin dans l'estomac, où l’insuline n’est pas du tout utile. L’étude menée par les chercheurs sur des rats montre que l’insuline délivrée par voie orale a été absorbée sans perte par les bêtes au même titre que l’insuline injectée.

Le doctorant Yigong Guo, l’un des chercheurs de l’étude, explique qu’ils ont réussi à apporter au foie l’insuline nécessaire, en favorisant l’assimilation de l’insuline par les tissus de la bouche, une région qui présente l’avantage d’une capacité d’absorption très similaire à l’injection. Les tissus de la bouche permettent de distribuer l’insuline en 40 à 45 minutes à l’aide d’un mécanisme à action lente, ce qui en augmente même l’efficacité. Alors que l’insuline en piqûre fait effet après un délai de 30 minutes à 2 heures, les comprimés en développement auraient une action longue de 2 à 4 heures, a déclaré le Dr Alberto Baldelli, chercheur principal de cette découverte. En outre, les comprimés seraient plus facilement transportables, sans besoin d’être réfrigérés, et pourraient donc être conçus pour une distribution plus aisée, avec moins de déchets que les injections.

"Ces résultats passionnants montrent que nous sommes sur la bonne voie pour développer une formulation d'insuline qui n'aura plus besoin d'être injectée avant chaque repas, améliorant ainsi la qualité de vie, ainsi que la santé mentale, de plus de neuf millions de diabétiques de type 1 dans le monde", a déclaré le Dr Anubhav Pratap-Singh, professeur adjoint en transformation des aliments à l'UBC et chercheur principal de l'étude dans un communiqué. La prochaine étape pour le développement de ces médicaments consiste à tester l’insuline en comprimé sur de plus gros animaux, et enfin, de passer aux essais sur des êtres humains.

Les moniteurs de glucose connectés également efficaces

Pour que les diabétiques n’aient plus à se piquer les doigts pour prélever du sang et suivre leur taux de glucose, des technologies non intrusives se développent à grande vitesse. Samsung, notamment, a sorti en 2020 une gamme d’appareils connectés pour suivre le taux de glycémie des patients atteints de diabète.