Prothèses imprimées en 3D, applications de diagnostic... la e-santé innove

Que ce soit en développant des prothèses en 3D ou des applications pour la détection précoce des maladies, les nouvelles technologies continuent à révolutionner la santé. Voici un aperçu de quelques-unes des dernières innovations.

Valves, mâchoire et tous types de prothèses : la 3D à la rescousse de la médecine

L’impression 3D permet de produire des objets complètement personnalisés, comme c’est le cas des prothèses auditives qui s'adaptent spécifiquement à la forme de l’oreille de chaque personne. Son utilisation est donc d’autant plus utile, voire indispensable en médecine, où des “objets” comme les implants ou les prothèses doivent s’adapter spécifiquement à chaque anatomie. À l’Université de Munich en Allemagne, des chercheurs ont développé des “échafaudages” artificiels pour valves cardiaques imprimés en 3D, qui devraient permettre aux patients de générer de nouveaux tissus à partir des cellules de leur propre corps. À long terme, des implants de valves cardiaques qui grandissent avec le patient seront créés, ce qui représente une petite révolution : une option thérapeutique durable à vie, en particulier pour les enfants, qui doivent aujourd’hui changer régulièrement de prothèse. Aux Pays-Bas, pour remplacer la mâchoire inférieure d’un patient atteint de cancer, une prothèse en titane a été implantée avec succès pour la première fois chez un patient atteint d’un cancer. Grâce à cette mandibule imprimée en 3D, la prothèse a pu s’adapter exactement à la forme et le poids de la mandibule originale.

Modélisation 3D pour réduire les coûts liés à la fabrication

Autre avancée importante : la start-up Inali a conçu des bras robotiques à bas coût qui répondent, contrairement aux prothèses traditionnelles qui sont contrôlés par les mouvements des muscles, à l'impulsion cérébrale, ce qui rend le bras plus précis. Conçue en Inde, où de nombreux patients ne peuvent pas se permettre des prothèses importées, grâce à 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systems, la prothèse de la startup est modélisée en 3D, ce qui permet de tester le modèle en 3D avant de fabriquer une unité physique, économisant ainsi beaucoup de temps, d’énergie et d’argent.

Des logiciels pour plus de précision dans le diagnostic et le traitement des troubles neuro-oncologiques et neuropsychiatriques

Pour une détection de plus en plus précoce, plusieurs nouvelles technologies se concentrent sur la façon de faire des diagnostics plus précis. Grâce aux données, à l’analyse intelligente d’imagerie, au cloud et à une grande puissance de calcul, les médecins et les chercheurs peuvent utiliser des logiciels pour détecter des tumeurs ou des maladies. Grâce à une intelligence artificielle, on peut désormais voir des tumeurs cachées dans les mammographies , ​​analyser « quasiment en temps réel » une tumeur au cerveau, alors que le patient se trouve sur la table d’opération, interpréter, à partir des données d’imagerie, des indices de subtils changements dans les images évoquant la présence de la maladie d’Alzheimer et même détecter les caries de façon plus efficace.