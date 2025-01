Les fausses chirurgies esthétiques font des ravages sur les réseaux sociaux

C'est moche et méchant. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de chasse idéal pour les fausses chirurgiennes esthétiques, prêtes à tout pour attirer une clientèle avide de transformations physiques rapides et bon marché.

Les pratiques font froid dans le dos. L’essor de chirurgiennes clandestines sur Instagram et TikTok, proposant des opérations illégales comme des liposuccions ou des injections douteuses, a franchi un nouveau cap. "C'est terrifiant", confie à l'AFP Jean-Baptiste Andreoletti, secrétaire général adjoint du syndicat national des chirurgiens plasticiens. Sur leurs vidéos, des femmes se faisant passer pour des professionnelles réalisent des actes à haut risque sans respecter les protocoles sanitaires. Les conséquences ? Des infections graves, des nécroses et des décès potentiels. Le tout sous couvert de tarifs alléchants et de transformations spectaculaires, mais souvent truquées.

Le phénomène prend de l'ampleur, avec un nombre de signalements record chaque année. L'Ordre des médecins rapporte 128 alertes en 2024, soit une tous les trois jours. L'interdiction de certains produits tels que le "Lemon Bottle" n’a pas suffi à enrayer la machine. Ce liquide supposé faire fondre la graisse est en réalité un cocktail de substances non testées et potentiellement mortelles. "Le plus inquiétant, c'est que l'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans", avertit Éric Plot, président de la société des chirurgiens esthétiques.

Derrière ces actes illégaux, des arnaqueurs qui se moquent des conséquences sur la santé de leurs victimes, convaincus qu’elles préfèrent éviter de porter plainte, souvent par peur des représailles. Pendant ce temps, des femmes risquent leur vie pour une silhouette rêvée, mais déformée à jamais.