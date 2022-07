Surmortalité observée au New Brunswick (Canada) en fin 2021: la ministre de la Santé s'inquiète

Selon un article de CBC News datant du 10 juin, le New Brunswick (Canada) a enregistré un excès de mortalité de 886 personnes au cours des vingt-cinq dernières semaines de l'année 2021. Pour le moment, la cause de ce taux anormal de mortalité reste inexpliqué. Aussi, la ministre de la Santé de New Brunswick (Canada), Dorothy Shepard, a déclaré que le ministère de la Santé compte procéder à l’analyse de ces décès excédentaires une fois que tous les décès enregistrés pour cette année-là auront été codés par Statistics Canada.

Des décès inexpliqués qui sèment le doute

Préoccupée par le nombre élevé et inexpliqué de ces décès à la fin de l’année 2021, Dorothy Shepard a assuré qu’elle tenterait d’enquêter sur ce qu’il s’est passé.

"Je pense que tout le monde veut savoir", a-t-elle lancé au chef de l'opposition, Roger Melanson, qui s’interrogeait sur la mise à jour d’un rapport de Statistics Canada publié le 9 juin. Celui-ci rapporte que près 4 599 personnes sont décédées au cours des 25 dernières semaines de 2021, soit 886 morts de plus que la moyenne pour cette période de l’année, après ajustement en tenant compte de l’âge et de la croissance de la population.

D’après l’article de CBC, il est question d’un taux de mortalité supérieur de 23,9 % à la normale. Ce taux de "surmortalité" figure parmi le plus élevé des provinces canadiennes. Il est même plus haut que ceux de la Colombie-britannique, de Saskatchewan et d'Alberta, qui, au cours de cette même période, rapportent des taux de mortalité parmi les plus importants.

Ces décès semant le doute, Roger Melanson l'exige : "Nous voulons savoir ce qu’il s’est passé". Approuvant, la ministre de la Santé a répondu : "C'est une question à laquelle les Néo-Brunswickois doivent recevoir une réponse, Monsieur le président, et j'assure au chef intérimaire de l'opposition qu'ils en obtiendront une".

"Et si ce n'est pas le covid qui tue les gens, qu'est-ce que c'est ?"

Concernant les décès liés au covid, seulement 114 décès dus à la maladie ont été enregistrés par le New Brunswick lors des 25 dernières semaines de 2021.

Selon l'universitaire Tara Moriarty, le pic de décès survenu au cours des cinq dernières semaines de 2021 dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 expliquent probablement ce niveau de surmortalité, ces décès ayant "certainement" été causés par le covid, mais ayant été possiblement manqués par les autorités sanitaires.

Convaincue que les décès en question sont dus au virus, l’universitaire Tara Moriarty demande : "Le niveau de surmortalité au New-Brunswick pendant cette période est énorme. Et si ce n'est pas le covid qui tue les gens, qu'est-ce que c'est, bon sang ?".

Le Premier ministre du New Brunswick se dit "préoccupé"

De son côté, le Premier ministre du New Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré qu’il trouvait lui aussi le nombre élevé de décès "très préoccupant". Promettant que la question serait examinée de manière approfondie, il a déclaré : "S'il y a plus de besoins d'enquête, il y a plus d'informations requises. Nous allons y procéder pour obtenir tout ce que nous pouvons".

Statistics Canada va recueillir les données de 2021 pour permettre de mieux comprendre ces décès "inexpliqués". En effet, l'organisme statistique canadien a suivi mensuellement les décès survenus dans chaque province pendant la pandémie de Covid-19, les comparant à ceux d'une année normale afin de détecter la "surmortalité" causée directement et indirectement par le virus.