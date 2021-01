Vaccination contre la Covid-19 : le pari du Royaume-Uni sera-t-il payant ?

Un million de personnes ont reçu leur première injection du vaccin Pfizer/BioNTech au Royaume-Uni. Mais Londres adopte une nouvelle stratégie, qui suscite l’étonnement.

Outre-Manche, les autorités sanitaires ont en effet autorisé l’allongement du délai entre les deux doses jusqu’à trois mois, que ce soit pour le vaccin Pfizer ou pour le vaccin AstraZeneca/université d’Oxford. Les injections de ce dernier ont débuté ce lundi matin.

'I'm so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.'



82-year-old Brian Pinker became the first person in the world to receive the new Oxford AstraZeneca vaccine this morning at @OUHospitals. pic.twitter.com/nhnd3Sx97m

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) January 4, 2021