Grandes vacances: les vacanciers auront-ils une réduction de tarif sur l’autoroute?

En pleine crise du carburant et dans un contexte de forte inflation, de nombreux vacanciers craignent le moment de se lancer sur l’autoroute. Pour permettre aux Français de mieux profiter de la route malgré les contraintes budgétaires de la période estivale, le nouveau ministre des Transports, Clément Beaune, veut demander aux concessionnaires des autoroutes de faire un geste sur les tarifs des péages.

Comment l’autoroute pourrait-elle devenir une option plus économique pour nos vacances ?

L’arrivée en fonction de Clément Beaune, nouveau Ministre des Transports, se fait dans un contexte de crise, entre les grèves dans les gares et aéroports, et des fortes tensions sur le marché des carburants. Pour que les Français ne soient pas découragés de prendre la route comme alternative, le ministre a assuré vouloir miser sur les négociations avec les sociétés autoroutières, notamment pour faire baisser le coût des péages. "Nous allons, avec Bercy, réunir tous les acteurs autour de la table, pour réfléchir à des actions. Il serait utile que les sociétés d’autoroute fassent un geste. Comme ont pu le faire Total Énergies [baisse de 12 centimes les tarifs sur les carburants] et d’autres, dans les stations-service,” a-t-il déclaré lors d’une interview avec Le Parisien le 10 juillet dernier.

Une bonne idée dont de nombreux vacanciers ne pourront pas profiter

Si l’initiative sera très positive pour certains vacanciers, il est déjà trop tard pour d’autres, qui sont déjà sur les routes, et ne bénéficieront pas d’un éventuel geste des concessionnaires des autoroutes. Les mesures ne profiteront qu'à ceux qui partiront au dernier moment. Les juillettistes devront faire face à la hausse des tarifs du 1er février 2022, c’est à dire une augmentation du prix des péages d’environ 2% par rapport aux tarifs de 2021.