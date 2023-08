Les métros lyonnais vont bientôt dire au revoir aux écrans publicitaires

DÉPÊCHE — Dans l'année 2024, les 120 écrans publicitaires situés dans les métros lyonnais disparaitront. Une volonté de l'exécutif écologiste d'épurer la ville en sous-sol, après l'avoir fait en surface.

"Nous voulons une Métropole sans saturation publicitaire, pour profiter de notre patrimoine et de nos paysages", explique Bruno Bernard, président écologiste de la métropole de Lyon. Fin juin, la Ville avait déjà entamé le travail avec l'adoption définitive de son Règlement local de publicité (RLP). Comme le rapporte Le Figaro, le document resserre la vis sur les enseignes et publicités lumineuses nocturnes, les panneaux publicitaires et autres bâches promotionnelles de grande taille. Pour ce qui est des publicités numériques, elles ont été interdites en extérieur et limitées dans les vitrines. Les souterrains lyonnais connaitront donc le même sort dès l'année prochaine, lorsque le contrat passé avec la société Clear Chanel s'achèvera.

Alors qu'elle revendiquait plus de 4 000 faces publicitaires dans la métropole en 2017, la société cède petit à petit ses contrats pour laisser respirer la ville.