Elon Musk nomme Linda Yaccarino, membre influente du WEF et pro-vaccination anti-Covid à la tête de Twitter

BIG TECHS - Comme promis en décembre 2022, Elon Musk a trouvé la personne “assez folle” pour prendre la direction de Twitter. Le milliardaire a annoncé que Linda Yaccarino, jusque-là publicitaire NBCUniversal, est la nouvelle directrice générale du réseau social. Sa mission est d’ores et déjà tracée : mettre fin à la crise des annonceurs. Ex-conseillère de Donald Trump et présidente d’un comité de travail au Forum Économique Mondial (WEF), celle qui a fait campagne pour le port du masque et la vaccination durant la pandémie de Covid se concentrera principalement sur les opérations commerciales. Le patron de Tesla et de SpaceX reste en charge du design des produits et des nouvelles technologies.

En décembre 2022, Elon Musk lançait un sondage pour demander aux utilisateurs de Twitter s’il devait quitter la direction du réseau social. "Je m'en tiendrai aux résultats de ce sondage", avait-il promis. 57,5% des plus de 17 millions de votants se sont dits favorables à son départ. Il s'est engagé à respecter le résultat et mettre en application sa promesse “dès qu’il trouvera quelqu’un d’assez fou pour accepter” ce poste.

Depuis son rachat en avril 2022 par le milliardaire pour la somme de 44 milliards de dollars, Twitter, qui a perdu 60% à 80% de son effectif, enregistre une baisse continue de son chiffre d’affaires, alimenté à hauteur de 90% par la publicité.

Un annonceur sur trois a suspendu la publicité payante sur l’oiseau bleu, inquiet de l’avenir de la plateforme sous la direction de Musk. Les décisions prises par le magnat comme l’assouplissement des règles de modération de contenus, particulièrement haineux, ont suscité la crainte des annonceurs quant à leur image de marque. Le réseau social ne vaut plus que 20 milliards de dollars , soit la moitié de ce qu’il valait lors de son rachat, et les revenus de Twitter devront encore chuter de 30% durant 2023.

Une carrière de 30 ans dans la publicité

Selon Vox , plus de la moitié des 1000 premiers annonceurs de Twitter avant son acquisition par le milliardaire ne diffusent toujours pas de la publicité payante sur la plateforme. L’homme d’affaires, lui, affirmait en avril lors d’une conférence à Miami que la plateforme “retrouvait son équilibre” car les annonceurs qui avaient abandonné la plateforme sont finalement revenus. Il a déclaré que Twitter était prêt à travailler avec les marques mais qu’elles ne sont pas autorisées à dicter la politique de contenu de Twitter.

Une déclaration faite justement à une certaine Linda Yaccarino, lors de la conférence Possible Marketing à Miami. Elle n’avait d’ailleurs pas hésité à prodiguer quelques conseils à Musk. Jeudi 11 mai, le patron de Tesla a annoncé avoir “engagé une nouvelle directrice générale pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines !”. Il dévoile son identité le lendemain. “Je vais devenir président exécutif du conseil d’administration et directeur de la technologie, pour superviser les produits, les logiciels et les opérations”, a-t-il ajouté .

Linda Yaccarino se chargera de la publicité, ce à quoi elle a consacré toute sa carrière. Issue d'une famille d'origine italienne et diplômée de l’Université de Pennsylvanie, elle a passé toute sa carrière dans la télévision. Après un premier passage de vingt ans chez le groupe Time Warner, devenu Warner Bros Discovery, elle rejoint NBCUniversal en 2011 comme directrice de la publicité. Durant ces douze ans, elle a “géré une équipe de 2 000 personnes et réalisé un chiffre d’affaires de 100 milliards en publicité”, à en croire NBCUniversal. Elle a également eu l’opportunité de collaborer avec de nombreuses plateformes, comme YouTube, Snapchat ou encore Twitter.

Les attentes de Musk sont évidentes : Linda Yaccarino doit miser sur son expérience, son réseau et son carnet d’adresses pour retrouver la crédibilité et restaurer la confiance avec les annonceurs. "Je pense que Yaccarino a relevé tous les défis qu'elle pouvait chez NBCU de manière exemplaire, et il n'y a pas de plus grand défi que celui de rétablir l'ordre chez Twitter", a-t-il déclaré .

Affiliée au WEF et pro-vaccination anti-Covid

Si son expérience dans la publicité est incontestable, ses affiliations institutionnelles suscitent des réactions chez les fans d’Elon Musk. En 2018, elle a été retenue par Donald Trump pour diriger un conseil présidentiel sur le sport, le fitness et la nutrition. Mais ce qui suscite une levée de boucliers sur Twitter est son adhésion et sa direction d’un groupe de travail sur l’industrie des médias, du divertissement et de la culture au sein du Forum Économique Mondial (WEF).

Le Forum nous apprend davantage sur l’expérience de cette “leader visionnaire” de 60 ans, qui a “aidé de nombreuses organisations de l’industrie à naviguer dans des circonstances de plus en plus concurrentielles”. Linda Yaccarino est également “membre de plusieurs conseils d'administration d’organisations à but lucratif et à but non lucratif, notamment Ascena Retail Group, Hulu, Ad Council, Open AP, Mobile Marketing Association, ACLD et The Female Quotient”.

Le Forum économique mondial, dirigé par l'économiste allemand Klaus Schwab depuis 1971, est une entité internationale non gouvernementale basée à Genève, en Suisse. Le groupe organise un sommet annuel qui réunit des dirigeants d'entreprises et de gouvernements pour discuter des approches à adopter pour le fameux "nouvel ordre mondial". Ce forum et son dirigeant sont régulièrement pointés du doigt, notamment pour l'influence qu'ils exercent auprès des différents dirigeants du monde entier.