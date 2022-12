"Il n'y a pas de plus grand mal que d'abuser d'un enfant": Nanoucha Van Moerkerkenland présente son ouvrage Amour mineur

« C’est un des devoirs de la littérature : se pencher sur des sujets graves pour essayer de les dénouer ». Quel sujet plus grave que les sévices sexuels sur les plus petits ? Ces violences faites à l’enfance, c’est le thème sensible que Nanoucha Van Moerkerkenland sort de la clandestinité dans Amour mineur, un roman poignant et bouleversant publié chez Metropolis, un éditeur de Genève. Dans cet “Entretien essentiel“ conduit par Laurence Beneux, la romancière nous présente cet ouvrage littéraire éprouvant qui ausculte les ressorts psychologiques derrière la pulsion pédophile : « J’ai essayé de me glisser dans la peau du prédateur pour comprendre ce qui se passe avant l’acte et voir comment est-ce qu’on peut en arriver là... »