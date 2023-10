Dr. Amine Umlil confiant après son audition au Conseil de l'ordre des pharmaciens 

ENTRETIEN — Le pharmacien hospitalier Amine Umlil s'est présenté hier jeudi 19 octobre devant son ordre dans le cadre d'une procédure disciplinaire. A cette occasion, il a pu revenir sur les problèmes constitutionnels qu'il soulève depuis près de deux ans et pour lesquels il a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le docteur en pharmacie et ancien responsable du service de pharmacovigilance de l'hôpital de Cholet avait été révoqué, de façon non définitive, en février dernier, pour avoir alerté sur les dangers de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et sur les risques que présentent les "vaccins" anti-Covid.

A la sortie de son audition, Dr. Amine Umlil s'est montré confiant, le magistrat a félicité sa défense, ajoutant que cette démonstration juridique l'avait "rajeuni", selon les termes de ce dernier. La loi oblige les magistrats à s’exprimer sur la QPC avant de se prononcer sur la plainte visant le docteur en pharmacie. Cette plainte est portée par le pharmacien-président de la première instance de l’ordre des pharmaciens, Dr. Patrick Rambourg.