Dr Amine Umlil : "Alors que j'ai réussi en tant qu'immigré, on me reproche de trop bien respecter les lois de la République"

DEBRIEFING - Après avoir été auditionné par l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques), sous la présidence de Cédric Villani, après avoir rempli sa mission de pharmacien hospitalier responsable d’un centre de pharmaco-vigilance en alertant à propos des problématiques posées par l'utilisation des vaccins ARNm anti-Covid-19, le docteur en pharmacie et juriste Amine Umlil a été révoqué par le CNG (Centre National de Gestion) en février 2023. Une forme d’injustice qu’il évoque dans ce debriefing, affirmant avoir été traité "pire qu'un chien".



Amine Umlil, qui a réussi une brillante carrière professionnelle, se considère avec humilité comme "un Français de base" qui "fait son travail". "Si moi j'ai réussi en France, c'est que tout le monde peut réussir", dit-il.

Issu de l'immigration, engagé dans le milieu associatif auprès des jeunes défavorisés afin de développer l'accès à l'éducation, il estime aujourd'hui avoir "perdu [sa] crédibilité" pour leur intimer avec assurance : "Regardez, travaillez bien à l’école et cela vous donnera un avenir !"

En effet, après quinze ans d'études et l'accomplissement de sa mission en tant que pharmacien pour laquelle il a prêté serment, dans le respect des lois de la République, le docteur Umlil a été mis au ban de la société par les autorités politico-sanitaires, marginalisé et laissé sans revenus.

Amine Umlil, qui n'a "jamais abordé" ses "convictions personnelles" qui "relèvent de la sphère privée", nous livre un entretien authentique, qui vient du cœur. Il évoque à la fois la science et la société, leurs 'deux poids, deux mesures', leurs discriminations et rappelle que, plus que jamais, "c'est le message qui compte, pas le messager".