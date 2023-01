Gilets Jaunes : Faouzi Lellouche et “Mouton Jaune” reviennent sur les nouveaux foyers de manifestations

Nous recevons deux Gilets Jaunes de la première heure, qui se sont fait connaitre par leur engagement depuis les premiers actes hebdomadaires de 2018. Dans cet "Entretien essentiel", Faouzi Lellouche et “Mouton Jaune” reviennent sur la reprise des manifestations du 7 janvier, une journée qui a vu se rassembler des milliers de personnes dans toute la France. À l’appel des organisations syndicales à manifester contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier, de nombreux Gilets Jaunes ont annoncé qu’ils se joindraient aux cortèges. Nos deux invités évoquent sur notre plateau les conditions sociales et économiques de la population en ce début d’année 2023. Autre sujet sensible, la répression des forces de l’ordre subie à chaque manifestation depuis maintenant plus de quatre années. Faouzi Lellouche, qui a longtemps déclaré à la préfecture l’organisation de ses mobilisations afin de préserver leur déroulement pacifiste n’a aucun doute à ce sujet : selon lui, la police a parfois œuvré à briser l’organisation non violente des rassemblements de Gilets Jaunes et serait même responsable de dérives violentes par des procédés d’infiltration.